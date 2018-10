Une conférence bi-annuelle sur le thème “Exploration et production des hydrocarbures en Tunisie” sera organisée du 22 au 24 octobre 2018 par l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP), afin de présenter les moyens permettant de développer cette filière, tout en se basant sur les derniers rapports, études et recherches qui seront présentés par des experts tunisiens et étrangers.

La finalité est de promouvoir l’exploration des hydrocarbures en Tunisie.

Environ 1000 participants parmi les professionnels des activités de l’exploration et de production des hydrocarbures (des représentants de l’ETAP, du ministère, de sociétés nationales et d’opérateurs internationaux, ainsi que des universitaires, des scientifiques, des investisseurs étrangers…) prendront part à cette manifestation.

Selon un communiqué, publié samedi, par le département de l’Industrie et des PME, un espace sera réservé, dans le cadre de la conférence, pour exposer les dernières innovations dans cette activité.

Il est à noter que la production des hydrocarbures a chuté de moitié, depuis 2011, pour se situer, actuellement, à une moyenne quotidienne d’environ 40.000 barils de pétrole (contre 80.000 barils en 2010). De même, le nombre de puits fourrés a régressé à 6 en 2018, et 2 en 2017, contre 38 puits en 2010.A l’échelle internationale, le prix du pétrole est en hausse continue, ces derniers mois, pour dépasser actuellement les 70 dollars pour le baril.