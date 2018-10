Noureddine Taboubi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), n’est pas peu fier du résultat des négociations sociales. Et pour cause! Le gouvernement s’est plié à ses exigences d’augmenter les salaires dans la fonction.

Du coup, le syndicaliste n’a pas manqué de déclarer, devant les médias, que “la décision de la Commission administrative de l’UGTT, dimanche 21 octobre, d’annuler la grève prévue le 24 octobre 2018 dans le secteur public constitue une victoire pour la Tunisie et pour les travailleurs”.

Selon lui, l’UGTT a déployé tous ses efforts pour créer un climat social serein favorisant l’impulsion de l’investissement.

En tout cas, l’accord entre la centrale ouvrière et le gouvernement qui sera signé, ultérieurement, porte sur deux volets:

l’augmentation des salaires pour faire bénéficier les fonctionnaires du secteur public d’une majoration sur trois ans allant de 205 à 270 dinars,

la situation des entreprises publiques.

Taboubi a fait savoir que “le gouvernement s’est engagé à préserver la pérennité du secteur public, affirmant l’ouverture de l’UGTT sur la réforme de ce secteur à travers le choix des compétences et la mise en place d’un contrat d’objectifs”.

“Aujourd’hui, il est nécessaire d’accélérer les réformes pour que ce secteur demeure prometteur et joue un rôle national et social tout en contribuant à financer le trésor public”, a-t-il ajouté.

Cependant, Taboubi a annoncé qu’un préavis de grève dans la fonction publique pour le 22 novembre 2018 sera publié prochainement, appelant le gouvernement à être animé de la même volonté dont il a fait preuve dans l’accord sur le secteur public, surtout, a-t-il dit, que les agents de la fonction publique souffrent de la dégradation de leur pouvoir d’achat.

Le responsable syndical a, par ailleurs, souligné qu’un autre accord sera conclu en faveur des employés dans le secteur du tourisme et des agences de voyage, espérant parvenir à un accord dans les secteurs des banques, des assurances et de la presse écrite”.

Maintenant la question qui se pose est de savoir qu’est-ce que la gouvernement a reçu en retour contre l’annulation de la grève?

Rappelons que la Commission administrative nationale de l’UGTT, qui s’est réunie dimanche 21 octobre au siège de la centrale syndicale à Tunis, a décidé d’annuler la grève prévue dans le secteur public, le 24 octobre.

Elle a approuvé le projet d’accord conclu au sein de la Commission 5+5 entre le gouvernement et l’UGTT, relatif aux augmentations salariales dans le secteur public pour les années 2017-2018-2019 et à l’engagement du gouvernement à surveiller les prix à travers la maîtrise des circuits de distribution.

L’accord stipule également l’engagement du gouvernement à ne pas céder les entreprises publiques et à examiner leurs situations, au cas par cas.

Les augmentations salariales au profit des cadres et des agents de maîtrise et d’exécution, dans le secteur public, varient de 205 à 270 dinars sur le salaire brut, sur trois ans.

En voici les détails:

-Exécution: 205 dinars, soit 70 D-70 D et 65 D

-Maîtrise: 245 D, soit 80 D-80 D et 85 D

-Cadres: 270 D, soit 90 D-90 D et 90 D.