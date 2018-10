La maison d’hôte “Dar Halima” dans la ville de Kesra (gouvernorat de Siliana) a été inaugurée dimanche 14 octobre.

Réalisée par l’association “Kolna Tounes”, dans le cadre du projet pilote pour encourager l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec l’Union européenne, la maison d’hôte “Dar Halima” a été équipée et aménagée moyennant un budget estimé à 826 mille 726 dinars.

Un restaurant traditionnel a été également créé par l’association “Kolna Tounes”, qui a remis le projet à l’association “Kolna Kesra”, et a également mis en place un projet de valorisation et de conditionnement de la confiture de figue, ainsi que la promotion des produits de tissage de la région en créant un label “Kusira” basé sur un nouveau design original en collaboration avec l’ambassade de Suisse en Tunisie.

Appuyé par l’Union européenne, “Kolna Kesra” est un projet de l’association “Kolna Tounes” et s’inscrit dans le cadre de la contribution de la société civile dans le développement de l’économie sociale et solidaire ainsi que la valorisation des spécificités culturelles et touristiques de la région à travers le lancement de projets de développement touristique ainsi que la promotion du patrimoine naturel, culturel.