Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a transmis le projet de loi de finances complémentaire pour 2018 et les projets de loi de finances et budget de l’Etat 2019 et du budget économique pour 2019 pour examen à la commission des finances de planification et de développement. Cette dernière va entamer l’examen des projets prioritaires.

Le bureau s’est réuni, vendredi 12 octobre 2018, sous la résidence de Mohamed Ennaceur, président de l’Arp, précise un communiqué publié vendredi par l’Assemblée.

Conformément à l’article 66 de la Constitution tunisienne, l’ARP doit adopter ces projets de loi avant la date du 10 décembre 2019.