“Nous allons, prochainement, lancé un plan national de paiement par portable, dans le dessein de sécuriser les paiements mobiles contre les risques de cybercriminalités”, a annoncé, mercredi, Ahmed El Karam, président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF).

Intervenant lors de la conférence sur ” le commerce électronique en Tunisie : Opportunités et Défis “, Al Karam a fait savoir qu’un appel d’offres a été lancé, dans le cadre de ce projet, et 13 dossiers ont été déposés par des firmes nationales et internationales.

“Actuellement, nous sommes en phase de dépouillement des dossiers. Le nom de la firme qui sera retenue pour mettre en place ce plan sera annoncé la semaine prochaine “, a encore noté le responsable, précisant qu’une ” solution simple et facile sera conçue, afin d’être utilisée par tous les citoyens, quelque soit leurs niveaux d’éducation “.

Le responsable a tenu à noter, par ailleurs, que le développement du e-commerce en Tunisie restera tributaire de l’établissement de la confiance entre l’acheteur et le vendeur, ce qui implique de fournir plus d’efforts de la part des e-commerçants, en matière de logistique (rapidité et sécurité de livraison) et de services après vente.

Selon lui, le gouvernement doit, de son côté, appuyer cet effort, à travers l’octroi des agréments aux sites marchands respectant leurs engagements vis-à-vis des acheteurs.

Pour sa part, Khalil Talbi, président de la SEVAD, a indiqué que la Tunisie représente une importante inclusion digitale, sachant que 69% de la population est digitale (utilisant les technologies nouvelles), ce qui présente un marché potentiel important pour les commerçants électroniques.

Il a, toutefois, fait savoir que le volume des transactions électroniques reste “très limité”, avec un revenu ne dépassant pas les 200 millions de dinars (MD), en 2017, soit l’équivalent de 0,2% du PIB.

D’après lui, ” nous avons un climat favorable au développement du e-commerce, et nous estimons parvenir à réaliser un revenu de l’ordre de 1840 MD, à l’horizon 2020, à condition de surmonter un nombre de difficultés, dont le manque d’offres structurées, le manque de confiance et la faible inclusion financière “.

Dans le même contexte, Youssef Trifa, chef de cabinet du ministre du Commerce, a fait état de l’évolution du chiffre d’affaires de l’activité du e-commerce de 30%, durant le premier semestre 2018, soulignant l’impératif de diffuser davantage la culture du commerce électronique en Tunisie, à travers la démocratisation de l’utilisation de la carte bancaire, l’incitation au paiement en ligne, outre la diversification des produits et services offerts via internet.