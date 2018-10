A l’occasion de son Assemblée Générale, L’Union des Banques Maghrébines (UBM) organise un Sommet Bancaire Maghrébin, Sous le haut patronage de S.E. Mr Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Il se tiendra à Tunis du 7 au 8 novembre 2018 à l’hôtel Regency de Gammarth, et réunira les décideurs bancaires et financiers des 5 pays de l’Union du Maghreb Arabe à Tunis pour des rencontres sur le thème «Evolution de l’activité bancaire: défis et perspectives pour les banques maghrébines».

Le sommet sera organisé sous forme de panels et de workshops d’expertises maghrébines et internationales de haut niveau traitant des principales thématiques d’actualité pour le secteur bancaire maghrébin à savoir :

• Quelle sera la banque Maghrébine de demain

• La digitalisation de la banque : les évolutions réglementaires et la transformation de la banque traditionnelle et des réseaux bancaires.

• Quels nouveaux services grâce au BigData, Blockchain, IA, et autres innovations

• Banques et intégration économique du Maghreb : défis et perspectives

• Implications de la conformité aux nouvelles normes internationales de lutte anti-blanchiment d’argent pour les banques du Maghreb

• Quelle place pour la finance islamique dans le paysage financier Maghrébin

De même, un espace d’exposition et de rencontrer B2B est prévu pour offrir une bonne opportunité de développement des affaires aux participants à cet important événement bancaire maghrébin.

A propos de l’Union des Banques Maghrébines

L’Union des Banques Maghrébines (UBM) a été créée le 7 Décembre 1990 à l’initiative des Présidents des Banques des 5 pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, et Mauritanie. C’est un organisme régional, à but non lucratif, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui regroupe aujourd’hui la plupart des banques et établissements financiers du Maghreb.

Ses activités s’insèrent dans les objectifs fixés par l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Il a ainsi pour missions principales de renforcer la coopération régionale et l’intégration bancaire et financière par :

– l’étude des questions relatives aux activités bancaires et financières et la formulation de recommandations aux autorités de régulation,

– l’harmonisation du cadre légal et organisationnel de l’activité bancaire et financière,

– la promotion et la consolidation des relations professionnelles avec les institutions bancaires et financières régionales et internationales.