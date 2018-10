Dans le cadre de la recherche de nouveaux marchés et la nécessité de diversifier nos partenaires économiques pour développer nos exportations, la Chambre de Commerce et d’industrie du centre, le Centre de Promotion des Exportations -CEPEX- et l’ Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat -UTICA- organisent en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie en Ethiopie, la Chambre de Commerce d’Ethiopie et la Chambre de Commerce d’Addis-Ababa une Mission Economique Multisectorielle en Ethiopie du 07 au 14 Octobre 2018.

Cette mission sera l’occasion aux hommes d’affaires tunisiens de développer leurs activités commerciales et leurs projets de partenariat avec leurs homologues Ethiopiens d’une part et de saisir ainsi les opportunités offertes par le continent Africain et plus précisément l’Afrique de l’Est qui connait actuellement un essor économique.

La délégation tunisienne, conduite par Mr. Hichem BEN AHMED, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur, regroupe une quarantaine d’entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs : Agro-alimentaire, chimique, industrie métallique, télécom, construction, emballage, produits d’hygiènes, Commerce International…

Au programme de cette mission :

Un Forum Economique Tuniso-Ethiopien organisé en collaboration avec la Chambre de Commerce d’Ethiopie

Rencontres Professionnelles Tuniso-Ethiopiennes organisées en collaboration avec la Chambre de Commerce d’Addis -Ababa

Des visites à des entreprises Ethiopiennes ainsi qu’à des sites industriels à Addis-Ababa

Visite et participation aux salons qui se tiennent à Addis Ababa :

Addis Agrofood & Pack : Exposition de l’agriculture, machines agricoles, aliments, technologies alimentaires et emballage

Addisbuild : Salon International du Bâtiment, de construction et des Technologies

Des Rencontres avec des hauts responsables en Ethiopie

En marge de cette mission et en vue de sceller des liens privilégiés qui lient les institutions tunisiennes et leurs homologues Ethiopiennes, deux accords de coopération seront signés entre la Chambre de Commerce d’Ethiopie et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat -UTICA- ainsi que entre la Chambre de Commerce d’Addis-Ababa et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre.

Notons qu’une mission de préprospection en Ethiopie a été organisée du 16 au 22 septembre 2018 à la quelle ont participé les représentants du CEPEX, de l’UTICA et de la CCIC en vue de préparer le programme de travail de la délégation tunisienne pour la mission de prospection prévue en octobre 2018.

Il importe de signaler que cette mission s’insère dans le cadre du projet d’accompagnement des entreprises tunisiennes souhaitant développer leurs exportations dans la zone COMESA et plus précisément sur le marché Ethiopien avec l’appui du TAYP.