La poste Tunisienne est classée première à l’échelle africaine et arabe, selon le dernier rapport sur le développement postal de l’Union Postale Universelle “UPU”, a indiqué le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf.

Lors d’une conférence, tenue, mardi, à l’occasion de la célébration de la journée Mondiale de la Poste, il a précisé que la Tunisie occupe aussi la 49ème place au niveau international parmi 173 pays, ajoutant que la Poste Tunisienne joue un rôle important dans le développement et l’amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens dans toutes les régions du pays.

Dans le cadre de la diversification de ses services et produits numériques, la Poste Tunisienne a lancé, à l’occasion de la Journée Mondiale, le “Pack Family”, un nouveau produit spécialement conçu pour répondre aux besoins de la famille tunisienne, en proposant au chef de famille plusieurs portefeuilles électroniques: deux cartes à puce e-dinar Smart, deux cartes Digicard pour les enfants et une carte “SafetyCard” associée à la carte principale, a-t-il indiqué.

“Ce pack permet à tous les membres de la famille de bénéficier d’une panoplie de services d’une manière sécurisée et rapide” a ajouté Maarouf, précisant que parmi les avantages du “Pack Family”,figure la gratuité des transferts d’argent à partir de la carte principale vers les autres cartes du pack: le chef de famille a la possibilité de contrôler toutes les dépenses des enfants, de suivre l’historique de toutes les cartes et de gérer à distance tous ces comptes”.

La Poste Tunisienne a, aussi, joué un rôle majeur dans la collecte des dons au profit des victimes des inondations à Nabeul dans les bureaux de poste, sur internet, via les sites ainsi que via mobile et a permis aux élèves des collèges et des lycées d’effectuer leurs inscriptions à distance, moyennant les cartes de paiement électroniques de la Poste Tunisienne et la carte de paiement électronique “Digicard” qui est un porte monnaie électronique dédié au paiement via internet et mobile.

En effet, la poste tunisienne a permis à 700 mille élèves de s’inscrire à distance, soit 80% du nombre total des élèves inscrits jusqu’à la fin du mois de septembre 2018, alors que le nombre total des étudiants inscrits à distance par les moyens de paiement électroniques de la Poste Tunisienne est de 236 mille étudiants.

Le ministre a, par ailleurs, souligné les efforts déployés pour la mise en oeuvre d’un système national de e-commerce en partenariat avec les banques, l’objectif étant de faire de la Tunisie un hub régional de e-commerce, a-t-il précisé.

Evoquant le taux d’avancement de la stratégie “Tunisie Numérique 2020”, le ministre a indiqué que la Tunisie poursuit sa mise en place et a réussi à concrétiser 35% des projets, alors que le reste des projets (65%) sont en cours de réalisation, ajoutant que “la Tunisie constitue actuellement un grand chantier de numérisation”.

La poste tunisienne émet, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Poste, un timbre-poste commémoratif ayant pour thème “130 ans de l’émission du premier timbre poste tunisien (1888-2018).

Ce nouveau timbre est une reproduction du premier timbre tunisien. En effet, le premier timbre poste tunisien est paru le 1er juillet 1888, le jour même de la création de l’Office tunisien des postes et télégraphes.