Le taux d’inflation a connu en septembre 2018, un fléchissement à 7,4% contre 7,5% les mois de juillet et août 2018, selon les dernières statistiques de l’Institut National de la Statistique (INS).

En dépit de la hausse des prix des plusieurs produits, cette légère baisse est due principalement au ralentissement du rythme de l’augmentation des prix du groupe alimentation entre les d’août et septembre de cette année, en comparaison avec l’année dernière (0,2% contre 1,2%).

En effet les prix de l’alimentation ont augmenté de 5, 8% sur un an contre 7% le mois précédent. Cela s’explique dans une large mesure par la hausse des prix des fruits de 11%, des viandes de 12,3% et des dérivés de lait, fromages et œufs de 9%.

Les prix du groupe transport poursuit leu rythme de croissance avec un taux de 13,3% en raison de la hausse des prix des véhicules de 16,1%, des dépenses d’utilisation des véhicules de 13,6% et des services de transport de 8,7%.

Le groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles a revu ses prix à la hausse de 6,1% en glissement annuel, du fait de la hausse des loyers de 5,2%, des tarifs d’entretien des logements de 15,4% et des tarifs de l’électricité et du gaz de 5,4%.

Quant au taux d’inflation sous-jacente ( qui concerne l’ensemble des produits hors alimentation, boissons et énergie), il s’est établi à un niveau de 7,9%.

Pour ce qui est de l’indice des prix à la consommation, il a augmenté de 0,5% sur un mois (septembre) et de 7,4% sur un an (2018). Cette hausse est expliquée par l’évolution des prix des produits et des services de transport de 1,2% suite à la révision des prix de carburants et de la hausse des prix des produits et services du groupe de l’enseignement avec un taux de 4,9%.