Le secrétaire d’Etat chargé de la Recherche scientifique, Khalil Lamiri, a annoncé, jeudi 4 octobre à Gammarth, le lancement, la semaine prochaine, d’un projet d’installation des technologies de télédétection dans le cadre d’un programme de coopération entre le centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie au pôle technologique de Sousse et l’Agence spatiale chinoise afin d’acquérir les technologies de prévision et de surveillance des changements climatiques et des catastrophes naturelles.

En marge d’une réunion d’évaluation du projet science and technology research partnership for sustainnable development “Satrepes” visant la valorisation des Bio ressources des terres arides et semi-arides, Lamiri a indiqué que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait lancé depuis le 1er octobre 2018 avec le ministère marocain de l’enseignement supérieur, des appels d’offres pour le lancement d’un programme de coopération en la matière visant la réalisation de recherches conjointes entre les chercheurs des deux pays.

La Tunisie et le Maroc font face, a-t-il dit à des défis communs dans les domaines des ressources naturelles et du développement de l’économie ce qui renforce, selon lui, la volonté d’impulser la coopération au niveau de la recherche scientifique.

Lamiri a fait savoir que son département poursuivra la réalisation d’un projet de valorisation des ressources biologiques qui a démarré en 2016 en collaboration avec ses homologues marocains moyennant un financement de l’agence japonaise de coopération internationale.

Il a par ailleurs, fait savoir que la phase actuelle du projet “Satrepes” est marquée par la participation du secteur privé représenté en six sociétés tunisiennes en vue de lancer la fabrication de compléments alimentaires et de médicaments à partir de plantes caractérisant la végétation dans les zones arides et semi-arides.