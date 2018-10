Les premières Rencontres internationales du film anti-corruption (Rifac) se tiendront du 29 octobre au 1er novembre 2018 à la Cité de la Culture à Tunis.

Organisé par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), en partenariat avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), et avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), le 1er festival international du film anti-corruption se propose d’utiliser le cinéma comme “véhicule de réflexion” et de “débat critique” sur le phénomène anti-corruption.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé pour le 15 octobre 2018.

Le festival est ouvert aux courts métrages, qu’ils soient de fiction, documentaire ou d’animation, réalisés après le 31 janvier 2016 et d’une durée maximale de 15 minutes.

Les films doivent porter sur la thématique de la lutte contre la corruption. Le 1er festival international du film anti-corruption est également ouvert aux reportages journalistiques d’investigation réalisés après le 31 janvier 2016 et qui traitent de la problématique de la lutte contre la corruption.

Au-delà des compétitions programmées au cours du festival, des projections et des débats, le festival propose également la projection de longs métrages d’envergure internationale, traitant de la thématique de la lutte contre la corruption.

Cinq prix en tout seront décernés (toutes catégories confondues), aux films primés.

Le festival vise notamment à bien ancrer ce nouveau né dans le paysage culturel et cinématographique tunisien et œuvrer pour son prolongement et sa tenue dans les années à venir.

Il s’agit également de créer une identité se rapportant à ce festival et veiller à ce qu’il devienne l’un des événements anti-corruption majeurs dans les années à venir tout en veillant à sensibiliser le grand public à agir, au quotidien, pour éradiquer la corruption.