Suite aux dernières intempéries qui ont touché plusieurs régions de la Tunisie, notamment le gouvernorat de Nabeul et qui a malheureusement causé la perte de 6 vies et des dommages matériels considérables qui ont touché les propriétés et les infrastructures, la Société KÄRCHER Tunisie a tenu à exprimer ses condoléances aux victimes et exprimer sa solidarité en faisant un don au Croissant Rouge Tunisien sous forme d’aspirateurs d’eau et poussières et de nettoyeurs à haute pression.

Ce matériel professionnel sera d’une grande utilité pour les équipes du Croissant Rouge sur le terrain lors des opérations de nettoyage des zones sinistrées et va accélérer la réparation des dégâts tout en économisant l’eau et l’électricité.

La remise du matériel a été effectuée le 26 Septembre 2018 aux locaux de l’organisation humanitaire en présence de Mr. Mohamed Hammami le Directeur Général de la Société KÄRCHER pour la Zone Afrique du Nord et de l’Ouest et de Mr. Maher Cheniti membre du bureau exécutif du Croissant Rouge Tunisien.

Mr. Mohamed Hammami a exprimé sa fierté de pouvoir aider et de prouver l’engagement continu de la société KÄRCHER dans des actions sociales et culturelles dans le monde ainsi que la haute importance qu’elle accorde à l’esprit de solidarité avec les peuples en crise.

Rappelons que KÄRCHER est une société familiale Allemande leader mondial des produits et systèmes de nettoyage et des services pour les lieux de loisirs, domestiques, le commerce et l‘industrie. Elle propose des solutions pour les utilisateurs privés et professionnels.

KÄRCHER emploie plus de 12.000 collaborateurs dans 60 différents pays et a récemment choisi la Tunisie pour inaugurer son bureau Régional chargé de ses activités en Afrique du Nord et de l’Ouest.