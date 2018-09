L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) vient de publier les chiffres du secteur des télécommunications du premier semestre 2018.

Le revenu global du marché des télécommunications a atteint 1450,9 millions de Dinars Tunisiens, soit une augmentation de 9,5% au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l’année précédente et une augmentation de 125 millions de dinars par rapport au 1er semestre 2017.

“Cette croissance très importante met en évidence la dynamique concurrentielle des différents services liés aux télécommunications encouragée par une régulation discursive”, souligne l’INT.

La plus grande augmentation nette de Chiffre d’affaires a été enregistrée par le marché data fixe (ADSL) avec une croissance significative de 26,3% au cours du premier semestre de l’année 2018 par rapport au premier semestre de l’année 2017 et une augmentation de 70,1 millions de dinars en 2 ans, grâce notamment à la simplification du parcours client en adoptant la facture unique et l’interlocuteur unique dans les offres de smart ADSL et la revente en gros… Il est utile de préciser également que les revenus du marché de la data mobile ont connu une forte augmentation grâce au changement du comportement du consommateur.

“En revanche, les revenus de la voix mobile ont connu une légère augmentation grâce aux décisions de l’Instance relatives au rééquilibrage pour le maintien de la valeur”, conclut l’INT.