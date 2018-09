Dans le cadre de ses différentes activités sociales, visant à accentuer son aspect respectueux de la responsabilité sociale, Leoni Tunisie organise une cérémonie pour honorer ses lauréats, dont les parents constituent la famille Leoni Tunisie, et dans un esprit de gratitude et de remerciement pour leurs efforts fournis au cours de l’année scolaire et universitaire 2017/2018.

Ainsi, Leoni Tunisie a organisé une cérémonie au cours de laquelle elle convié plus de 500 de ses lauréats, et ce le vendredi 28 Septembre 2018, à la salle des fêtes «QUEEN».

Au cours de cette cérémonie, les lauréats ont reçu des certificats honorifiques, ainsi qu’une prime d’encouragement et de gratitude pour leurs efforts accordée par la direction générale de Leoni Tunisie, en parallèle d’une aide exceptionnelle pour alléger les charges de la rentrée scolaire aux collaborateurs de Leoni Tunisie. Ces primes ainsi que les aides sociales s’élèvent à environ 100 mille dinars. Sans oublier les Projets de fin d’études (PFE) réalisés au sein de Leoni Tunisie et encadrés par des compétences de l’entreprise ; les auteurs de ces projets ont reçu des primes allant jusqu’à 1000 dinars.

Les événements d’envergure sociale –au nombre de 40 par an- constituent un atout essentiel chez Leoni Tunisie, et qui relèvent de la vision de la direction générale envers la responsabilité sociale et économique de la société. Ils montrent que Leoni Tunisie, au-delà du fait qu’elle soit le premier employeur privé en Tunisie, est également soucieuse de tous les côtés de la vie de ses collaborateurs, et qu’elle s’engage à les accompagner.