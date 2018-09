58 offres ont été reçues en réponse aux deux appels à candidature de pré-qualification pour la réalisation en concession de 8 centrales solaires et éoliennes totalisant 1.000 MW (Megawatt), a affirmé, mardi 25 septembre, le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani.

Les offres réceptionnées par le département sont réparties entre 38 offres pour les 5 projets de centrales solaires et 20 pour la réalisation des 3 centrales éoliennes, a-t-il ajouté, lors d’un séminaire sur le programme de promotion de l’énergie et les solutions énergétiques “made in Germany” : photovoltaïque et CSP en Tunisie”.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la politique de transition énergétique qui a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique dans le pays, de porter la production d’électricité à partir des énergies solaires et éoliennes à 3500 MW en 2030, et les énergies renouvelables en général à 30% du mix-énergétique, a-t-il précisé, au cours de cette rencontre organisée par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) et l’organisme allemand, Mittlestand Global (export initiative énergie).

Pour le ministre de l’Industrie en charge du dossier de l’énergie depuis le 31 août dernier, le coût de l’énergie et la défaillance de la logistique constituent deux obstacles à l’amélioration de la compétitivité de l’économie de la Tunisie dont le déficit énergétique s’est creusé encore ces dernières années, après la réduction de sa production de pétrole à 39 mille barils par jour contre 55 mille en 2015.

Afin de réduire sa dépendance aux énergies conventionnelles, la Tunisie peut s’inspirer de l’Allemagne où les énergies renouvelables constituent 35% de ses consommations d’énergies, a affirmé l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andréa Reinicke.

Le développement des énergies renouvelables en Tunisie est important pour l’indépendance du pays par rapport à l’importation, pour la lutte contre les changements climatiques, la création d’emplois et la réduction des charges sur le budget de l’Etat, d’autant que le baril de brent a atteint les 80 dollars, a-t-il indiqué.

Plus d’une centaine d’opérateurs tunisiens publics et privés dans le domaine de l’énergie prennent part à ce séminaire au cours duquel des interventions sur le cadre général des énergies renouvelables en Tunisie et en Allemagne, sur le programme de promotion de l’énergie en Allemagne sont programmées, outre la présentation de 6 entreprises allemandes présentes en vue de conclure des partenariats dans ce domaine.