Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a donné son feu vert, le 2 décembre 2022 à Abidjan, pour l’octroi d’un financement de 138,21 millions de dollars américains au Niger.

Objectif : mettre en œuvre le Projet de développement de centrales solaires et d’amélioration de l’accès à l’électricité, au bénéfice de 750 000 personnes.

Le Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux préférentiels du Groupe de la Banque africaine de développement, apporte 48,59 millions de dollars sous forme de prêt, ainsi qu’un don de 41,14 millions de dollars, la Facilité d’appui à la transition, un prêt de 46 millions de dollars et un don de 1,1 million de dollars et le Fonds vert pour le climat, 1,38 million de dollars.

« L’intervention de la Banque africaine de développement va permettre au Niger de produire de l’énergie renouvelable à moindre coût et de réduire ainsi sa dépendance aux importations énergétiques. Le projet qui entre dans le cadre du déploiement de l’initiative Desert to Power dans les pays du Sahel, permettra également d’électrifier des zones rurales fragiles en étendant le réseau et d’accroître le taux de couverture nationale », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale pour l’Afrique de l’Ouest et vice-présidente par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation des services.

Mis en œuvre sur cinq ans (2023-2027), le projet va couvrir toutes les huit régions du pays, dont 17 centres urbains (tous les chefs-lieux de région, y compris Niamey, la capitale), où le réseau électrique sera densifié et 186 localités rurales vont être raccordées au réseau électrique de la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC) -l’entreprise nationale d’électricité-, ainsi que 12 villages électrifiés grâce à des mini-réseaux.

Plusieurs infrastructures énergétiques vont être construites : une centrale solaire photovoltaïque de 20 mégawatts-crête (MWc) à Maradi (sud du Niger), une autre de 10 mégawatts à Dosso (sud-ouest), une minicentrale photovoltaïque de 488 kilowatts, ainsi que 1 203 kilomètres de réseau de distribution moyenne tension et 1 484 kilomètres de réseau basse tension. Une série de mini-réseaux va aussi voir le jour pour alimenter 12 villages ; 300 postes de transformation moyenne et basse tension seront construits, ainsi que 111 864 branchements avec compteurs à prépaiement sur le réseau électrique national et 1 877 branchements sur les mini-réseaux.

Par ailleurs, 50 jeunes diplômés vont suivre un perfectionnement dans divers métiers de l’électricité pour accroître leur employabilité. Et 30 localités isolées seront dotées de plateformes multifonctionnelles permettant leur pré-électrification. Enfin, 25 centres de santé seront raccordés au réseau électrique et recevoir un appui matériel sanitaire pour améliorer la qualité de soins aux populations.

Le 31 août 2022, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Niger comprenait 14 opérations pour des financements de 708,98 millions de dollars américains.