Dans le cadre de l’évènement « Les Rencontres KIABI » tenue lundi 24 septembre, une délégation de la marque française numéro 1 du prêt-à-porter KIABI, représentée par Trevor Boyd (Directeur général), Alexia Bonnet (Global Procurement Leader), Stéphanie Crestel (Chef de Marché Femme) et Sophie Lefebre (Local Procurement Coordinator), a rencontré une vingtaine d’industriels tunisiens opérant dans le secteur du textile et habillement. La rencontre a eu lieu à la Maison de l’Exportateur.

Cette journée B-to-B, organisée à l’initiative de « Textile Retail Company » (TRC), société représentant la franchise KIABI en Tunisie, et du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie « Cepex », s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’appui au secteur du textile et habillement tunisien.

L’objectif étant d’aider les industriels tunisiens à travers l’acquisition de nouveaux marchés, et de booster les exportations, en encourageant KIABI à effectuer une partie de sa production en Tunisie.

«Nous sommes heureux d’avoir pu mettre en place cette rencontre entre les dirigeants de KIABI et les industriels tunisiens», a déclaré M. Mehdi Bahri, Directeur Général de TRC, rappelant qu’une première délégation du groupe français, dirigée par Juan Penagos, a été en visite en Tunisie au mois de mai dernier. Les dirigeants de KIABI et leurs partenaires tunisiens avaient alors été reçus par le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises Slim Feriani, ainsi que le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur Hichem Ben Ahmed et le président de l’Utica, Samir Majoul. «Cette nouvelle visite traduit l’engagement et l’implication continue de Textile Retail Company, et son soutien au secteur du textile et habillement» a encore précisé M. Bahri.

Les industriels tunisiens du secteur ont pu au cours de cette journée professionnelle, exposer leur savoir-faire dans différentes filières ( jeans, maille, accessoires de confection, lingerie et balnéaire.) aux responsables de la marque KIABI, forte aujourd’hui de 500 magasins dans le monde, et présente en Tunisie avec 3 magasins ( à La soukra, au Bardo et au Manar).

Le site tunisien a longtemps été reconnu pour son activité de sous-traitance avant de connaître quelques difficultés. « Ce genre de rencontres permet de valoriser l’image de l’industrie tunisienne du textile-habillement en Europe et ailleurs dans le monde, mais permettra aussi d’explorer de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariats », a affirmé M. Samir Azzi, PDG du Cepex au cours de cette journée.

A noter que le Cepex a mis différents programmes promotionnels à la disposition des professionnels du secteur du textile et habillement, notamment des missions de prospection de plusieurs marchés étrangers.

A propos de KIABI :

Créée en 1978 dans le Nord de la France, KIABI révolutionne le prêt-à-porter en lançant un concept de mode à petit prix pour toute la famille, offre jusqu’alors inédite. S’appuyant sur un réseau de près de 500 magasins dans le monde, KIABI réalise un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (2017) et enregistre une croissance de 4,6%. Symbole d’un état d’esprit simple, universel et heureux de vivre, la mode KIABI propose des collections dessinées en France par une équipe de 56 stylistes intégrés. N°1 français du prêt-à-porter, KIABI compte plus de 10.000 collaborateurs de 60 nationalités.