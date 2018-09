Le fonds commun de placement de la Banque nationale agricole “BNAC CONFINANCE FCP” a obtenu, cette semaine, l’agrément pour le changement de la dénomination en “FCP BNA CAPITALISATION”, selon un communiqué publié, par le Conseil du marché financier (CMF) .

Le CMF a accordé, également, le 19 septembre, l’agrément pour le changement de la catégorie du fonds commun de placement “BNAC CONFIANCE FCP” de FCP mixte à FCP obligataire.

Selon CMF, ce changement va permettre au fonds de garantir plus d’élasticité sur le marché financiers, surtout qu’il vise à réaliser une croissance à moyen terme et la minimisation du risque à travers une diversification équilibrée du portefeuille pour une gestion prudente du fonds.

Le portefeuille du “BNAC CONFINANCE FCP” est composé de 30% de valeurs mobilières représentant des titres de créances de l’Etat ou de la BCT ou d’entreprises faisant appel public, de 15% d’obligations et titres assimilés, de 30% d’actions, de 5% de titres d’organisme de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de 20% de liquidités et quasi liquidités.