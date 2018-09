148.000. C’est le nombre d’Africains très fortunés. Ils détenaient à la fin de l’année 2017 des fortunes cumulées de 920 milliards de dollars, dont 24 sont des milliardaires en dollars. A noter que, selon les chiffres officiels, l’Afrique comptait 1,216 milliard d’habitants en 2016,

C’est ce que révèle l’«Africa Wealth Report 2018», rendu public le 12 septembre 2018 par le cabinet de recherche britannique New World Wealth et AfrAsia Bank, et couvrant couvre 17 principaux pays africains. Sachant que certains pays comme la République démocratique du Congo ou l’Algérie “ne sont cependant pas couverts, en raison du manque de données fiables“.

Parmi eux, 7.100 sont des multimillionnaires (dont la fortune dépasse les 10 millions de dollars). Ils sont qualifiés par les banquiers des High net worth individuals (HNWI). Et 320 possèdent une fortune supérieure à 100 millions de dollars, selon New World Wealth et AfrAsia Bank.

«Le montant global de la richesse privée, c’est-à-dire celle détenue par des individus sur le continent, a, quant à lui, atteint 2.300 milliards de dollars. Cette richesse privée devrait croître de 34% d’ici 2027, pour s’établir à 3.100 milliards de dollars», rapporte le site agenceecofin.com citant le même rapport.

Quatre pays devraient voir le taux de croissance de leur richesse privée, situés entre 90% et 150% sur les dix prochaines années. Il s’agit de l’Ouganda (2 100 $), du Ghana (4 400 $), de l’Île Maurice (dont le PIB par habitant est de 20 500 $) et le Rwanda (1 900 $).

Mais pas seulement, car le Mozambique (1 200), la Zambie (3 900 $), l’Ethiopie (1 900 $), le Kenya (3 400 $), le Botswana (16 900 $) et la Namibie (11 800 $) devraient, eux aussi, réaliser des taux de croissance de leur richesse privée allant de 50 à 80% d’ici 2027. Ce sont des chiffres de 2016.

Bien sûr que certains qui s’attendaient à voir la Tunisie ou des Tunisiens figurer dans ce rapport seront déçus de constater le contraire. Cependant, ils doivent savoir que là on est devant un travail sérieux, bien documenté et se basant, donc, sur des faits et des suppositions parfois même des calomnies.

