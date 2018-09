Lors d’une conférence de presse organisée à l’hôtel Novotel, jeudi 20 septembre, la société française spécialisée dans le secteur des télécommunications, LOCICOM, et la société tunisienne SMART ont révélé au grand jour leur partenariat commercial qui existe depuis plusieurs mois déjà.

En effet, après 25 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, LOGICOM poursuit son internationalisation et annonce son implantation en Tunisie, après le Maroc, l’Algérie et d’autres pays d’Afrique subsaharienne francophone.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent la présentation de ses activités et l’officialisation de son nouveau partenariat avec Smart, lors de cette rencontre avec les journalistes tunisiens.

Dans le document fourni aux médias, il est notamment souligné que Logicom a été fondée en 1993 dans le but de développer et commercialiser des Feature phones, smartphones, tablettes et DECT (téléphones fixes sans fil) en adéquation avec les évolutions technologiques du marché.

Et ce n’est pas tout, car la marque continue d’innover et d’élargir sa présence à travers le monde, en exportant ses produits dans différents pays d’Europe et d’Afrique, entre autres Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, Côte d’Ivoire, Île Maurice, Cameroun et maintenant la Tunisie.

Toujours selon le document, la marque est aujourd’hui présente dans 3.000 points de vente en France et plus de 1.000 points de vente à l’international.

Logicom a vendu plus de 40 millions d’unités, notamment grâce à son partenariat direct avec Google lui permettant de garantir à ses clients des produits de qualité, dotés des dernières versions d’Android. La marque se donne pour objectif de rendre les produits technologiques accessibles et de mettre l’innovation à la portée de tous.

Et c’est ce que nous avons constaté à travers les prix des appareils qui nous ont été présentés, entre 39 dinars jusqu’à 379 pour les plus chers.

Pour sa part, Smart Tunisie, nouveau partenaire de Logicom, est un grossiste importateur informatique créée en 1997. Destinée aux professionnels de l’informatique, la société Smart est spécialisée dans l’importation et la vente en gros de matériels, solutions et accessoires informatiques.

Smart représente aujourd’hui plus de 30 marques internationales grâce à son business model unique, et est leader de la distribution IT en Tunisie avec 45% de parts de marché, lit-on dans un communiqué de presse.

Depuis 2016, Smart s’est lancé dans la distribution de téléphones portables et étend à présent sa gamme en s’associant à Logicom.