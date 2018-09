La Tunisie expose son offre du ferroviaire au Salon “INNOTRANS 2018” à Berlin

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) conduit actuellement la participation de la Tunisie à la 12ème édition du Salon international de l’ingénierie des transports ‘InnoTrans 2018’ qui se tient à Berlin du 18 au 21 septembre 2018.

Cinq entreprises privées tunisiennes participent à ce rendez-vous d’envergure à travers un pavillon d’une superficie de 56 m² et présentent l’offre tunisienne de produits et services en matière du ferroviaire, allant de l’injection du plastique et les accessoires pour chemin de fer, les batteries, articles en caoutchouc à la signalisation ferroviaire et carte électronique, selon un communiqué publié mercredi 19 courant par le CEPEX.

Le pavillon Tunisie est doté aussi d’une mezzanine qui s’étale sur 24 m² et abrite 4 entreprises publiques sous la tutelle du ministère du Transport, à savoir Transtu, RFR, SNCFT, SMLS (Métro léger de Sfax).

L’Innotrans est le Salon leader international de l’ingénierie des transports qui se déroule tous les deux ans à Berlin depuis 1996 et se positionne en effet comme une véritable locomotive de l’innovation, et réunit, pendant quatre jours, les grands groupes industriels, les donneurs d’ordres et les entreprises du secteur ferroviaire venus du monde entier.

Cette manifestation représente une occasion pour les entreprises tunisiennes pour dénicher des opportunités d’affaires et de sous-traitance industrielle, valoriser le savoir-faire tunisien en la matière et prendre connaissance des nouvelles technologies dans le domaine du transport ferroviaire, a indiqué la même source.

Le salon est reparti sur 5 segments/filières : Technologie ferroviaire, Transport Public, Intérieur (Equipement véhicule), Construction de Tunnel et Infrastructure ferroviaire.

Plus de 3.000 exposants venus de 60 pays présenteront cette année leurs produits sur les 200.000 mètres carrés des 41 halls du salon et sur la voie ferrée de plus de 3 500 mètres en plus du terrain extérieur du Parc des Expositions de Berlin où on peut examiner plus de 150 véhicules exposés.

Il s’agit notamment de véhicules rail-route, de wagons porte-conteneurs innovants, de voitures de voyageurs, de trains régionaux, de voitures à deux étages, de tramways, de métros, de véhicules d’entretien, de véhicules de nettoyage de tunnels, de véhicules de dépannage, de locomotives (hybrides)….

Lors de cette édition plus de 400 innovations dont 146 premières présentations mondiales dans le domaine des techniques de transport seront présentées à plus de 137 mille visiteurs professionnels attendus en provenance de près de 150 pays, parmi ces premières mondiales des trains high-tech autonomes ou bien d’autres solutions de hautes technologies tel que le système d’assistance audio-visuelle appelé ” Guide-Me ” qui aide les voyageurs et les personnes handicapées à utiliser les transports publics en toute sécurité,

A noter que le marché mondial de l’industrie ferroviaire est dynamique et se porte bien. L’UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes) prévoit un bond du marché à 185 milliards d’euros entre 2019 et 2021, soit une croissance annuelle moyenne de 2,6%, tirée par l’Europe de l’Ouest (+3,1%), l’Afrique et le Moyen-Orient (+3%) et l’Europe de l’Est (+2,8%).