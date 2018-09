Les travaux du Forum international sur les partenariats public-privé (PPP) organisé, ce mercredi 18 septembre 2018 à Tunis, en présence de 1200 participants , dont 250 représentants de groupes internationaux.

Cette rencontre d’une journée, organisée à l’initiative du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale et en partenariat avec la BERD et la Société Financière Internationale (IFC), permettra d’examiner les perspectives qu’offrent les partenariats public-privé en matière de développement de l’infrastructure et d’encouragement des investissements privés en Tunisie.

Au cours de ce forum 33 projets d’une valeur de 13 milliards de dinars seront présentés aux investisseurs internationaux.

