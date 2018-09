Un chef de gouvernement sans parti? C’est ce qu’on est en train de vivre depuis un certain temps en Tunisie. Et cela s’est matérialisé, vendredi 14 septembre 2018, suite à la décision de l’Instance politique du Mouvement Nidaa Tounes, qui a décidé de geler l’adhésion du chef du gouvernement, Youssef Chahed, et de transmettre son dossier à la Commission du règlement intérieur, conformément aux dispositions des articles 59, 67 et 69 du règlement du parti.

Par ailleurs, Abderraouf khammassi, membre de l’Instance politique du parti, a indiqué que le premier congrès électif du parti aura bien lieu, les 26 et 27 janvier 2019.

Sur un autre plan, Khammassi a souligné que l’Instance politique du Mouvement Nidaa Tounes se tient aux côtés de la Centrale syndicale dans son combat, dénonçant “la campagne de dénigrement” qui vise son rôle national et historique.

Cependant, tout le monde sait que l’UGTT et Nidaa Tounès affichent depuis de nombreux mois une volonté commune: faire tomber Youssef Chahed et son gouvernement.

A rappeler du reste que l’Instance politique du Mouvement Nidaa Tounes était en conclave, depuis trois jours à Tunis, pour décider du sort du chef du gouvernement, Youssef Chahed, et statuer sur son maintien ou non au sein du Mouvement, selon le président du bloc parlementaire du Mouvement à l’Assemblée, Sofien Toubel.

Plus tôt dans la journée, l’Instance politique de Nidaa Tounes avait publié une déclaration à l’issue de sa réunion, dans laquelle elle a salué le rôle du groupe parlementaire de Nidaa Tounes et la cohésion de ses élus autour de la ligne politique du parti et les choix de son fondateur, Béji Caïd Essebsi.