La star de la harpe française Maïa Darmé s’est entourée de jeunes talents tunisiens pour l’élaboration de son nouvel album qui sortira en janvier 2019.

Prodige de la musique classique, Maïa Darmé sort un album visuel particulièrement original où elle s’éloigne de sa carrière de soliste classique et touche à tous les styles musicaux: musiques du monde, electro, jazz, latino, reggae ou encore hip-hop.

A cette occasion, l’artiste a fait appel à plusieurs artistes et compositeurs tunisiens à l’instar du joueur de qanun et compositeur Mohamed Amine Kalai ou encore le chanteur et guitariste Mohamed Ben Slama.

Pour cette nouvelle aventure musicale, l’artiste a choisi de dévoiler les morceaux de son nouvel album d’une manière originale en s’appuyant sur les réseaux sociaux. En effet, pour cet album visuel de 12 vidéos, l’artiste a lancé le défi de sortir un clip chaque mois.

Ainsi, depuis janvier 2018, une nouvelle piste de l’album est dévoilée chaque mois sous forme d’un nouveau clip mis en ligne sur le réseau de partage Youtube. Dévoilé le 7 septembre 2018, le 7ème morceau de l’album “Deirin” est le fruit d’une collaboration entre l’harpiste française avec des musiciens de la scène électronique tunisienne et des danseurs tunisiens (Gadour Ben, danseur, Hassen et les beat-makers D-Pad et Tika).

Dans cet album haut en couleurs, chaque morceau est l’illustration d’un style musical complètement différent où la harpe comme instrument se met en scène sous une forme ou une autre. Parfois, Maïa Darmé chante comme dans la reprise de la chanson de Hédi Jouini “Zine Ezzine” avec Mohamed Ben Slama ou encore dans la reprise de la chanson “Bang Bang” de Nancy Sinatra. L’album propose aussi des créations purement instrumentales où la musique classique occidentale se mélange avec l’oriental comme dans le morceau “Sultani Yegah Sirto”.

Ce morceau instrumental est le fruit d’un duo intitulé “Harkan” formé avec le joueur du qanun tunisien Mohamed-Amine Kalai.

Le lien musical et artistique développé par l’harpiste avec la Tunisie ne date pas d’hier. En effet, depuis plus de trois ans, Maia Darmé collabore avec des artistes tunisiens et se produit sur les scènes tunisiennes. Depuis 2015, elle remplit les salles à chacun de ses passages en Tunisie.

De la scène du théâtre municipal, au 4ème Art, aux festivals de Carthage et d’El Jem, à l’Acropolium, à l’Institut Français de Tunisie, ou encore au théâtre de Sousse, Maia Darmé vient régulièrement bercer les oreilles des mélomanes tunisiens en interprétant des concertos pour harpe accompagnée par l’Orchestre Symphonique Tunisien.

Le public tunisien aura prochainement l’occasion d’apprécier une nouvelle fois l’univers musical éclectique de l’artiste le jeudi 13 septembre à 19h00 à l’Agora (La Marsa), et le samedi 15 septembre à 19h30 au palais El Abdelliya de La Marsa.

Reconnue pour son jeu virtuose et sa versatilité, Maia Darmé commence la harpe celtique en Bretagne avant de poursuivre une formation classique dans les conservatoires d’Epinal, de Bordeaux et de Paris. Elle bénéficie de l’enseignement des plus grands noms de la harpe.

En Australie, elle se perfectionne auprès d’Alice Giles et rejoint le très apprécié Seven Harp Ensemble (SHE).

A New York, elle poursuit des études de composition à Columbia University, s’immerge dans la musique électroacoustique au Computer Music Center et travaille avec des compositeurs émergents, créant les œuvres pour harpe qu’ils lui dédient.

Au cours de son parcours professionnel, Maia Darmé collabore en tant que soliste ou harpiste principale avec des orchestres comme l’Orchestre National de la République Dominicaine, l’Orchestre Philharmonique du Maroc, l’Orchestre Symphonique de Tunisie.

Navigant avec facilité entre harpes anciennes et harpes électriques, elle se passionne pour les collaborations artistiques les plus surprenantes et joue notamment au sein de groupes de rock, jazz, reggae, hip-hop, musique expérimentale, pop et d’ensembles de musiques du monde.

En attendant la sortie en janvier 2019 du dernier album complet en format physique avec ses 12 morceaux, l’univers de Maia Darmé est à découvrir sur son site www.maiadarme.com ou encore sur sa chaîne Youtube www.youtube.com/maiadarme