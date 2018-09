Amina Bouzguenda Zeghal, Directrice Générale de l’Université Paris-Dauphine I Tunis et Abdelkader Dali, Directeur Général de Sofrecom Tunisie, ont signé le 5 septembre dernier, une convention de partenariat pour le parrainage de plusieurs étudiants, inscrits en Master Big Data.Ce programme innovant à haute valeur ajoutée et forte employabilité a été inauguré par l’Université à la rentrée 2016 et vient donc d’intégrer en septembre sa 3ème promotion.

A travers cette convention, les deux partenaires ont l’ambition de relever les défis de l’employabilité. Les étudiants sélectionnés bénéficieront de l’accompagnement de Sofrecom Tunisie parallèlement à leur cursus universitaire pour découvrir les missions proposées par l’entreprise, sa culture et ses perspectives de carrière en Tunisie et à l’international.

Ce partenariat s’inscrit donc parfaitement dans le concept d’université inversée, créé par Dauphine I Tunis et que Sofrecom soutient à travers une application concrète. L’entreprise fait ainsi le choix stratégique de rapprocher le monde académique et le monde professionnel. Elle inscrit la promotion de l’employabilité des jeunes diplômés et la valorisation de leurs acquis dans sa stratégie RSE. « Préparer l’avenir en accompagnant les talents s’inscrit pleinement dans notre vision du rôle sociétale de l’employeur humain «, affirme Abdelkader Dali, CEO de Sofrecom Tunisie.

« Le Big Data est une expertise rare qui s’avère très convoitée sur le marché de l’emploi. Ce parrainage permet à l’entreprise de créer une relation de proximité en amont de la diplomation avec l’étudiant ». explique de son côté, Amina Bouzguenda-Zeghal, Directrice Générale de l’Université Paris-Dauphine I Tunis.

Sur l’année universitaire 2018-2019, à l’issue de ce partenariat, 2 étudiants diplômés en Master Big Data auront en ce sens bénéficier d’une immersion dans l’entreprise, expérience qui renforcera d’autant leur employabilité.

A propos de Sofrecom Tunisie :

Créée en Novembre 2011, Sofrecom Tunisie, filiale du Groupe Sofrecom compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs. Sofrecom Tunisie est un des leaders des centres de service, du conseil et de l’ingénierie. Sofrecom est une entreprise internationale riche de sa diversité, avec plus de 2000 consultants et experts répartis dans 11 implantations à travers le monde et issus de plus de 30 nationalités.

A propos de Dauphine | Tunis

Le campus Tunis de Paris-Dauphine se positionne dans la région comme un pôle d’excellence en Gestion, Economie Appliquée et en Mathématiques et Informatique de la Décision et des Organisations. Il bénéficie du potentiel scientifique reconnu à l’international dans les classements internationaux de son université mère.

Dauphine | Tunis en contribuant de façon active et innovante aux besoins en recrutement des entreprises approfondit l’un des éléments fondamentaux qui font sa force : l’accompagnement de ses étudiants vers le monde professionnel.

Diversité des programmes

Licences Gestion – Mathématiques appliquées

Masters : Finance, Management des Systèmes d’information, Big Data, Actuariat

Executive MBA et Executive Master en Finance Islamique

Programmes certifiants et sur mesure pour cadres dirigeants

Un modèle d’enseignement orienté employabilité