Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a décidé de confier la gestion et l’exploitation de la ferme exploitée par la société de mise en valeur et de développement agricole “Lakhmès” à Siliana, à l’Office des Terres Domaniales (OTD), selon un communiqué publié vendredi, par ce département.

Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue vendredi, au ministère, au cours de laquelle, il a été décidé également d’intégrer les ouvriers et les fonctionnaires de la ferme au sein de l’OTD, conformément aux législations en vigueur et dans le cadre de la coordination avec l’Union régionale du travail de Siliana, a précisé le ministère.

Pour sa part, la Banque nationale agricole (BNA) s’est engagée, lors de cette réunion, à consacrer 1,2 million de dinars (MDT) pour le financement du programme d’exploitation de la ferme par l’OTD, en attendant la détermination des conditions de ce financement par les différentes parties, la semaine prochaine.

La ferme de “Lakhmès” qui s’étend sur 1500 hectares, joue un rôle important en matière de production du lait, d’arboriculture et des oliviers dans la région et emploie plus de 100 personnes, selon le gouverneur de la région, cité dans le communiqué. Cette ferme exploitée par la société “Lakhmès” depuis 1990, dans le cadre d’un contrat d’exploitation durant jusqu’à 2025, fait face à des problèmes financiers importants avec des dettes dépassant 2 MD, dont 840 mille dinars de loyer dus à l’Etat.

La société est composée de 3 actionnaires, principalement, la BNA qui détient 60% du capital.

La réunion consacrée à l’examen de la situation juridique et administrative de la ferme “Lakhmès”, s’est tenue en présence du gouverneur de Siliana, le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le PDG de la BNA et des représentants de l’Union régionale du travail de Siliana.