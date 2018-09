La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Néziha Laabidi, a donné son accord pour le financement de 30 projets au profit des femmes entrepreneures à Médenine, indique un communiqué du ministère publié vendredi 7 courant.

Laabidi a précisé lors de sa visite de travail à Médenine que ces financements s’inscrivent dans le cadre du Programme de promotion d’entrepreneuriat féminin “RAIDA” qui a permis, depuis son lancement, le financement de 151 projets au profit des femmes dans cette région.

La ministre de la femme, a par la même occasion, posé la première pierre pour la construction du centre de loisirs pour enfants dans la ville de Zarzis.

Ce centre est un acquis important dans le secteur de l’enfance et considéré deuxième établissement de ce genre en Tunisie, a notamment, ajouté Néziha Laabidi, avant de préciser que cette structure s’étale sur une superficie de 4.388 m2 et sera réalisée moyennant une enveloppe de 7.4 millions de dinars et une capacité d’accueil de 240 enfants.