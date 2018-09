L’AHK Tunisie a organisé, jeudi 06 septembre 2018, un déjeuner-débat pour les membres AHK Plus, en présence du ministre de Commerce, Omar El Béhi, et de membres du Comité directeur de l’AHK, et ce sur le thème: «Adhésion de la Tunisie au COMESA: un nouvel accord, de nouvelles opportunités».

Ouvrant le débat, Ibrahim Debache, président de l’AHK Tunisie, a déclaré que «l’accord du COMESA (Marché commun de l’Afrique de l’Est et du Centre, NDLR) est en mesure de favoriser un meilleur positionnement de la Tunisie sur le continent africain. Et compte tenu de l’emplacement géographique stratégique de la Tunisie, notre pays peut servir de passerelle qui relie l’Europe à l’Afrique».

Selon lui, «l’ouverture vers l’Afrique et l’exploration de ce marché s’avèrent fructueuses et bien prometteuses, que ce soit pour les entreprises européennes qui pourraient s’épandre sur de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne, ou encore pour la Tunisie qui peut en tirer de grands avantages».

De son côté, Omar Béhi, a affirmé que «cette adhésion va nous permettre de diversifier nos marchés. L’accord du COMESA nous permettra aussi de bénéficier de tarifs douaniers préférentiels avec les pays membres… La Tunisie a un grand potentiel notamment dans le secteur des services comme l’enseignement et la santé. En outre, les produits agroalimentaires sont très chers dans ces pays, d’où le grand potentiel de croissance de nos produits chez eux».

Par la suite, un échange et débat fructueux ont eu lieu entre les présents, faisant ressortir l’importance de la dimension africaine pour l’économie tunisienne, les contraintes qui la freinent et les différents moyens pour optimiser l’exploration de ces marchés.