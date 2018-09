Une séance de travail consacrée au projet de “Géoparc” et à la réhabilitation de la place de la région dans ce projet s’est tenue, jeudi 6 courant, au siège du gouvernorat, en présence du directeur général de l’Office national des mines, Mohamed Ben Salem, des députés et des maires de la région, ainsi que des représentants de la société civile locale.

Les intervenants ont souligné la nécessité d’impliquer la société civile dans l’élaboration et l’exécution de ce projet grandiose qui s’étend sur près d’un million d’hectares, dont 80% de la superficie est située dans le gouvernorat de Tataouine.

Ben Salem a souligné que l’office des mines en tant que partenaire technique est ouvert à toutes les propositions de la région et œuvre à faire réussir ce projet, le premier du genre en Tunisie et le deuxième en Afrique du Nord, et qui vise à valoriser les richesses géologiques, paléontologiques et historiques du sud-est tunisien.

Il a été décidé de former une commission régionale pour la réhabilitation de la place du gouvernorat dans ce projet. Cette commission devra entamer ses travaux, mardi prochain, pour présenter un programme détaillé sur le sujet.