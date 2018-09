Orange Tunisie dévoile les 3 lauréats nationaux du Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2018

Pour la 8ème année consécutive, Orange encourage les porteurs d’idées à se lancer dans l’entrepreneuriat social et technologique en leur proposant non seulement un appui financier mais également de l’accompagnement personnalisé à travers différentes initiatives, dont le Prix Orange de l’Entrepreneur Social.

Orange confirme sa volonté de devenir le partenaire stratégique de la transformation numérique et le partenaire incontournable des start-ups technologiques et sociales sur le continent africain.

Pour cette 4ème édition nationale, Orange Tunisie a organisé, jeudi 6 septembre, le pitch national et la cérémonie de remise du Prix Orange de l’Entrepreneur Social, où 6 finalistes étaient en compétition pour présenter leurs projets face à un jury d’experts en entrepreneuriat :

Ali Mnif – CEO MAZAM & Country Representative Silatech

Leila Charfi – Co Founder Impact Partner (Yunus social business Network)

Amel Saidani – Co Founder Seedstars Tunisia & President Tunisian Startups Association

Yehia Houry – Managing Director Flat6Labs

Farah Boughalmi – Program Manager B@Labs

Thierry Millet – CEO Orange Tunisie

Asma Ennaifer – Directrice Relations Extérieures RSE et Innovation Orange Tunisie.

La cérémonie a été également rehaussée entre autres par la présence de Brigitte Dumont, directrice en charge de la RSE du Groupe Orange.

Suite à la délibération du jury, trois lauréats ont été primés à hauteur de 10.000 DT, 6.000 DT et 4.000 DT et bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par Orange Tunisie, notamment dans le cadre de son Programme Innovation.

Les 3 lauréats nationaux sont ainsi qualifiés pour participer à la grande finale internationale et seront en compétition avec ceux des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient où Orange est présent, soit au total 51 candidats.

Les 3 lauréats internationaux recevront respectivement l’équivalent de 25.000 euros, 15.000 euros et 10.000 euros, et bénéficieront d’un accompagnement par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises.

La cérémonie de remise des prix internationaux aura lieu le 14 novembre lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).

Rappelons que cette année, l’appel à candidatures a recueilli 252 dossiers provenant de tout le territoire et de haute qualité. Ces projets illustrent tout à fait le potentiel des télécommunications dans le développement du pays, dans des domaines aussi variés que la culture, l’éducation, la santé, l’agriculture ou encore les services.

Entreprendre est donc une véritable alternative à l’employabilité, soyez ainsi tous au rendez-vous pour la 5ème édition nationale du Prix Orange de l’Entrepreneur Social, dont le lancement est prévu pour mars 2019.

Voici les projets récompensés cette année:

Le 1er Prix a été attribué à SeaBex/e-agriculture, projet porté par Amira Cheniour. Plateforme intelligente de contrôle et d’automatisation dédiée à l’agriculture de précision, qui permet d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer la production.

Le 2ème Prix a été attribué à Vap Now/e-services, projet défendu par Mohamed Ali Bennour. C’est une application de mise en relation entre professionnels (B2B) du lavage automobile écologique et particuliers (B2C).

Le 3ème Prix a été attribué à Epilert/e-santé, projet développé par Firas Rhaiem. Plateforme technologique basée sur l’intelligence artificielle qui permet d’alerter les parents et médecins d’enfants épileptiques en cas de crise pour intervenir rapidement.