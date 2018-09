Au cours du mois d’aout, le taux d’inflation s’est stabilisé à 7,5% après un repli en juillet 2018. Ce taux a connu des augmentations successives allant de 6,9% en janvier 2018 jusqu’à 7,8% le mois de juin 2018, selon les dernières statistiques publiées mercredi, par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette stabilité est expliquée d’une part, par la décélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (7% contre 8,3%) et d’autre part, par l’accélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des services de logement (6%, contre 4,9%) et des prix de transport (12,2% contre 11%).

Décélération de l’augmentation des prix des produits alimentaires

En août 2018, les prix de l’alimentation ont augmenté de 7 %, contre 8,3% le mois précédent. Cette progression est expliquée par l’augmentation des prix des fruits de 15,3%, des viandes de 12,1%, des poissons de 9,2%, et des dérivés de lait, fromages et œufs de 8,3%.

Les prix du groupe transport ont enregistré une hausse de 12,2% en raison de l’augmentation des prix des véhicules de 15,6%, des dépenses d’utilisation des véhicules de 12 % et des services de transport de 7,8%.

S’agissant des prix des biens et services divers, ils ont augmenté en glissement annuel de 11,8% suite à la hausse des prix des soins personnels de 12,5%, des assurances de 9,3% et des services financiers de 7,5%.

Par ailleurs, le taux d’inflation sous-jacente (l’ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) s’établit à un niveau de 7,7%. Les prix de produits libres (non administrés) ont augmenté de 8,4%, contre 4,5% pour les prix administrés.

Les produits alimentaires libres ont progressé de 7,9% contre 2,1% pour les produits administrés.

Hausse de 0,3% des prix à la consommation de 0,3% (août 2018)

En août 2018, les prix à la consommation ont augmenté, de 0,3% après une hausse de 0,6% en juillet 2018. Cette évolution résulte principalement de la hausse des services liés au logement de 1,4% et des produits et services de transport de 1,3%.

En revanche, les prix des articles d’habillement et chaussures ont enregistré une baisse de 3,7%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,4% suite à la hausse des prix des viandes et essentiellement du cheptel de 10% liés à la fête de Aïd El Idha.

De même, les prix des dérivés de lait ont progressé de 0,9% alors qu’une baisse des prix des œufs, poissons frais et les huiles alimentaires a été enregistrée.

Selon l’INS, les prix du groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont connu une hausse de 1,4% suite à la révision des tarifs d’électricité et gaz naturel (+4,6%).

Les prix de transport ont augmenté de 1,3% en raison de la hausse des prix des véhicules de 2,1%, des dépenses d’utilisation des véhicules de 0,8% et les services de transport de 1,2%.

Par contre, les prix des articles d’habillement et chaussures ont régressé de 3,7% due respectivement à la baisse des prix des vêtements et chaussures de 4,1% et de 3,1%.