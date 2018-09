Une journée du développement et de l’investissement dans l’archipel de Kerkennah est prévue, les 7 et 8 septembre 2018, en présence d’une délégation gouvernementale, fait savoir à l’agence TAP, Ridha Souissi, pdg de la Société des services et du développement à Kerkennah.

Des ministres et des secrétaires d’Etat des départements de l’Agriculture, des Finances, des Affaires sociales, du Tourisme, de la Santé et des Affaires locales prendront part à cet événement qui a fait l’objet, mardi, d’une séance de travail au siège du gouvernorat de Sfax avec la participation des représentants des différents services régionaux et de la société civile.

Des visites sont prévues, notamment, dans le site du projet de zone touristique Sidi Founkhal bloqué, depuis la période d’avant la révolution, le site archéologique à Borj El Hsar, la piste d’atterrissage, les deux ports de Kraten et EL Ataya, le périmètre irrigué de Jouaber et les salines d’El Abbassya.