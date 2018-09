Le responsable du conseil d’administration de la banque allemande de développement (KFW) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, Helmut Gauges, a réaffirmé la disposition de KFW à soutenir la transition économique en Tunisie.

C’est en tout cas ce qu’indique un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères, après un entretien, lundi 3 septembre, entre le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, et le responsable allemand, Helmut Gauges.

Selon lui, ce soutien se manifeste dans l’appui apporté au processus de reformes, l’intensification des programmes de coopération financière et technique portant notamment sur le renforcement des investissements, les réformes financières et bancaires ainsi que la promotion du secteur des énergies renouvelables et la gestion des eaux.

De son côté, Jhinaoui a exprimé sa satisfaction pour le niveau privilégié des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Allemagne, ainsi que pour le soutien allemand continu aux efforts de relance de l’économie nationale et à l’impulsion du développement dans les régions de l’intérieur.

Il s’est félicité dans ce contexte des programmes de coopération entre la Tunisie et le KFW et sa volonté de consolider cette coopération dans tous les domaines.

Helmut Gauges était accompagné lors de cet entretien du président du bureau de KFW en Tunisie et de l’attaché de l’ambassade d’Allemagne.