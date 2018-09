La production industrielle a baissé de 1,2% au cours des six premiers mois de l’année 2018 par rapport à la même période de 2017, selon les dernières statistiques publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette diminution est expliquée par la régression de la production dans les secteurs de l’industrie chimique (-10,3%) suite au repli de la production des dérivés phosphatés, le secteur de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (-4,6%), le secteur du raffinage de pétrole (-41,8%), celui de l’extraction des produits non énergétiques (-21,1%), en raison de la baisse observée dans la production de phosphate brut (1 532 400 tonnes au cours du premier semestre de 2018, contre 2 408 000 tonnes au cours de la même période de 2017), ainsi que celui de l’extraction de produits énergétiques (-1,8%).

En revanche, la production industrielle a augmenté dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (+9,4%), suite à la hausse de la production d’huile d’olive, de l’industrie mécanique et électrique (+2,2%) et de l’industrie du textile habillement et cuir (+1,3%).

La production industrielle en hausse de 0,4%

La production industrielle a enregistré une hausse de 0,4%, au cours du deuxième trimestre de l’année 2018, due à l’augmentation de la production dans le secteur de l’industrie chimique (+5,7%), suite à la hausse observée dans la production de dérivés phosphatés, le secteur de l’industrie agroalimentaire (+2,3%), ceux de l’industrie de textile habillement et cuirs (+2,4%), de l’industrie du caoutchouc et de plastique (+6,1%) et de raffinage du pétrole (+2,8%).

Toutefois, la production a baissé dans les secteurs de l’industrie de l’extraction, des produits énergétiques (-1,4%), de l’industrie mécanique et électrique (-1,1%), celle de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (-3,9%) et le secteur du papier, du carton et de l’édition (-2,9%).

Hausse de 1,8% de la production industrielle en juin 2018

La production industrielle a évolué de 1,8%, au cours du mois de juin 2018, suite à la progression de la production dans les secteurs de l’industrie chimique (+9,4%), en raison de la hausse observée dans la production de dérivés phosphatés, l’industrie agroalimentaire (+2,4%), l’industrie de textile habillement et cuirs (+3,4%) et le secteur de l’extraction de produits énergétiques (+11,3%), résultant de la hausse observée dans la production de pétrole brut.

Cependant, la production industrielle a marqué un repli dans le secteur de l’industrie de l’extraction des produits non énergétiques (-5,4%), ainsi que ceux de l’industrie mécanique et électrique (-0,8%), de l’industrie du caoutchouc et de plastique (-6,5%) et de raffinage du pétrole (-7,4%).