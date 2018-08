La société Tunisie Valeurs a récemment déposé une demande d’agrément auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour devenir une banque d’affaires en Tunisie, soit la 2ème du genre dans le système financier tunisien. C’est ce qu’a déclaré, mercredi 29 août 2018, Fadhel Abelkefi, président du conseil d’administration de la société.

Dans une déclaration citée par l’agence TAP, à l’ouverture des souscriptions à l’Offre à Prix Ferme (OPF) lancées par la société dans le cadre de son introduction sur le Marché principal de la Cote de la Bourse de Tunis, Abdelkefi a ajouté que la réponse de la BCT devrait intervenir dans quelques mois (entre 7 mois et un an).

“L’obtention de l’agrément permettra à la société de mieux se positionner en matière d’exportation de ses services financiers, notamment en Afrique”, a-t-il expliqué.

Les souscriptions à l’Offre à Prix Ferme (OPF) ont été ouvertes mercredi 29 août 2018 au public et se poursuivront jusqu’au 14 septembre 2018.

Cette introduction se fera à travers une Offre à Prix Ferme portant sur 30,23% du capital, et ce dans l’objectif d’accroître sa notoriété à l’échelle nationale et internationale, garantir la liquidité du titre, pérenniser la société et bénéficier de l’avantage fiscal en ouvrant plus de 30% du capital.

Le Conseil d’administration de la Bourse de Tunis a donné, le 11 juin 2018, son accord de principe pour l’admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse des 2.000.000 d’actions de nominal cinq dinars chacune constituant le capital actuel de la société Tunisie Valeurs.

Au cours de la cérémonie, Walid Saibi, DG de Tunisie Valeurs, a rappelé que la société a été le premier intermédiaire en Bourse avec 1,4 milliard de dinars de volumes échangés, soit 21% de parts de marché.

La société gère plus de 24.000 comptes, soit 30% de la capitalisation flottante en Tunisie, a-t-il précisé.

Sur la période 2018/2022, la société envisage de mettre une enveloppe d’investissements de 5,7 MDT, portant sur l’acquisition d’un terrain et des investissements d’entretien des agences.

En 2017, le chiffre d’affaires de la société a enregistré une évolution de 11,8% atteignant près de 15,5 MDT, contre près de 14 MDT en 2016. Le résultat net a atteint 3,472 MDT, contre 1,27 MDT, au 31 décembre 2016, et ses fonds propres se sont élevés à 23,216 MDT.

Au cours de la même période, l’EBITDA (revenu avant soustraction des intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations), s’est bonifié de 20,2% par rapport à fin 2016 pour se situer à 5,607 MDT et représente une proportion du chiffre d’affaires de 36,3%.

Au 30 juin 2018, le volume traité par Tunisie Valeurs a atteint les 912,561 MDT, en décalage de 4% par rapport à 2017, en raison de la baisse du volume des opérations d’enregistrement en Bourse.

Les produits financiers ont progressé de 20% à 542.554 D et les charges financières ont baissé de 36% pour atteindre 14.847 D.

Fondée en 1991, Tunisie Valeurs a démarré ses activités dans le montage et le placement des emprunts obligataires. La société a élargi ses métiers et couvre aujourd’hui les métiers de gestion d’actifs, d’intermédiation en Bourse, d’ingénierie financière et de spécialiste en Valeurs du Trésor.