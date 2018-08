Le Groupe Hermess, fleuron de l’économie tunisienne, a choisi de sceller un partenariat avec Tunisie Telecom, leader des services aux entreprises sur le marché des télécommunications.

L’accord de partenariat entre ces deux groupes a été signé, mardi 28 août 2018 au siège de Tunisie Telecom, par MM Mohamed Fadhel Kraiem et Ali Hermassi, respectivement président-directeur général de Tunisie Telecom et président-directeur général du Groupe Hermassi.

Avec cette convention biennale, Tunisie Telecom, qui se positionne aujourd’hui comme partenaire technologique des grands comptes, fera profiter les sept filiales du Groupe Hermess opérant dans les secteurs industriel et financier d’une offre diversifiée couvrant les téléphonies Fixe et Mobile et la DATA.

M. Mohamed Fadhel Kraiem s’est félicité de ce nouveau partenariat, confirmant au passage l’engagement de Tunisie Telecom à accompagner ce groupe dans le développement de son activité en mettant à sa disposition des solutions de communication innovantes permettant d’améliorer la productivité de ses collaborateurs et d’optimiser son budget de communication.

Quant à Ali Hermassi, il a déclaré : «en s’associant à notre opérateur national global et convergent qui dispose de la meilleure infrastructure et d’une expertise très développée en matière des TIC, le groupe Hermess gagnera plus de savoir-faire technologique pour bâtir davantage des relations économiques efficaces, réussies et pérennes».