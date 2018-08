Tunisie : La médiocrité qu’on nous impose n’est pas une fatalité

Je déteste les lamentations stériles et les expressions de désespoir. Si je dénonce un dysfonctionnement, c’est bien plus pour démontrer qu’il est possible de l’éviter ou d’y remédier, souvent très facilement et SANS GROS MOYENS, par de la rigueur, du bon sens, de l’abnégation et de la bonne volonté.

La médiocrité qu’on nous impose n’est pas une fatalité. Et ne découle pas du “manque de moyens”, comme on veut nous le faire croire pour justifier l’échec. Cette médiocrité, que NOUS COMBATTRONS, est due tout simplement au règne des incompétents, des irresponsables et des fainéants.

Une Autorité de tutelle digne de ce nom aurait déjà pris, depuis longtemps, plusieurs décisions au sujet de notre compagnie aérienne et de notre aéroport (comme de notre compagnie ferroviaire et de nos ports d’ailleurs).

Un management responsable de Tunisair aurait anticipé les graves problèmes que nous vivons aujourd’hui (et qui étaient entièrement prévisibles) pour mobiliser déjà son personnel et redoubler d’effort, de présence, d’imagination, pour minimiser l’impact sur les passagers des défaillances qui ALLAIENT AVOIR LIEU.

Comme ces pannes de tapis à répétition et aux conséquences fâcheuses, auxquelles on pouvait tout simplement pallier en imaginant un plan d’urgence d’evacuation manuelle des bagages !

Est-ce aussi compliqué ?

Probablement oui , pour des bras cassés et des nonchalants qui s’en foutent de l’image de notre pays.

Et ne venez pas me raconter l’histoire du complot ! “Khanha dhre3ha kalet mashoura” !

Ah, et en parlant d’image du pays et d’incompétence, pensez vous que l’état honteux de la “fontaine”située à la sortie de l’aéroport, et celui du parking, est un problème de manque de moyens matériel ou humain ?

Que nenni ! Ce n’est que la confirmation du laisser aller et du manque de conscience professionnelle des salariés , ainsi que de l’absence de suivi et de la démission des “responsables “!

Nous ne méritons pas cela !

Et zayed ! On ne se rappellera jamais assez que : LES ESCALIERS SE NETTOIENT PAR LE HAUT !