Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a pris connaissance, samedi 18 août, des conditions de déroulement de la première expérience de vente organisée des moutons de l’Aid Al-Idha (Fête du sacrifice) dans le gouvernorat de Médenine, lancée à l’initiative du Commissariat régional au développement agricole de Médenine, l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, des sociétés coopératives de Médenine et des privés de Djerba-Midoune.

Visitant des points de vente à Djerba et Zarzis, le ministre a souligné que cette expérience vise à fournir aux consommateurs une production locale de bonne qualité, et à limiter les points de vente anarchiques commercialisant des moutons de sources inconnues.

Il a, par ailleurs, rappelé que le nombre des points de vente des moutons est passé de 4 points dans toute la république en 2016, à 48 l’année dernière et 136 cette année, répartis sur 19 gouvernorats. Et que les prix des moutons n’ont pas augmenté cette année malgré la hausse des coûts à laquelle font face les agriculteurs.

Taieb a aussi affirmé qu’il n’y a pas eu d’importation de moutons en raison de l’abondance sur le marché local, ajoutant qu’un million 390 mille têtes de moutons de sacrifice sont disponibles, contre une demande ne dépassant pas les 900 mille moutons.

Le ministre a, aussi, insisté sur la nécessité de développer la pratique de vente au poids afin de protéger les intérêts des consommateurs.

Taieb a également visité la station de dessalement des eaux de mer à Djerba, affirmant que tous les indicateurs liés à cette station sont positifs et qu’elle a efficacement contribué à limiter les problèmes d’alimentation en eau potable dans l’île de Djerba.