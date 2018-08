La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi dans le rouge. Le TUNINDEX a enregistré une baisse de 0,21% à 8 348,701 points dans un faible volume d’échanges de 3,769 MD, a rapporté Mena capital partners.

A la hausse, le titre SOTRAPIL grimpe de 5,44% à 18 D suivi par ELECTROSTAR qui a augmenté de 5,31% à 1,98 D. Le titre SPIDIT s’est échangé à 10,27 D soit une progression de 4,26%.

Dans le vert, le titre POULINA GROUP HOLDING s’est monnayé à11, 90 D soit une progression de 3,03%, suivi par le titre SIPHAT qui a gagné 2,77 % clôturant la séance à 3,70 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a chuté de 3,74% à 1,80 D suivi par EURO-CYCLES qui s’est échangé à 24,41 D soit un repli de 2,36%. Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,563 MD pour s’échanger à 19,95 D, soit une baisse de 2,20 %.

Dans le rouge, les titres ATTIJARI BANK et LAND’OR ont réalisé un repli respectif de 1,86% et 1,80% à 52,01 D et 8,72 D.