La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi 14 août sur une note positive, le TUNINDEX a progressé de 0,33% à 8.369,64 points dans un faible volume d’échanges de 2,357 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,262 MDT de ses capitaux, finissant la séance à 176 D, soit une augmentation de 1,73%.

A la hausse le titre ICF grimpe de 6,08% à 83,81 D, suivi par SOPAT qui a augmenté de 4,10% à 2,28 D, le titre STIP quant à lui, s’est échangé à 1,84 D, soit une progression de 3,95%.

Dans le vert, le titre SOTEMAIL s’est monnayé à 1,38 D, soit une progression de 2,98%, suivi par le titre SOTIPAPIER qui a gagné 2,81%, clôturant la séance à 4,38D.

A la baisse, le titre TUNISIE LEASING a chuté de 4,04% à 19 D, suivi par SOTRAPIL qui s’est monnayé à 17,46 D, soit un déclin de 3%. Le titre SIPHAT quant à lui a reculé de 2,77% à 3,51 D.

Dans le rouge, les titres STAR et ELECTROSTAR ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,66% et 2,59% à 138,21 D et 1,88 D.