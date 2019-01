Les revenus de la société SIAME ont enregistré au terme de l’exercice 2018, une évolution de +19,1%, soit +5 646 KTND, par rapport aux revenus enregistrés au 31/12/2017, en ligne avec les objectifs fixés en début de période. L’évolution des revenus de l’exercice clos le 31/12/2018 s’explique par :

Indicateurs d’activité du 4ème trimestre 2018 :

– L’augmentation des ventes sur le marché local de +4 084 KTND soit +21,4%.

L’accroissement des revenus sur le marché local est le fruit de :

– L’évolution des ventes dans le réseau de la distribution privée de + 2 241 KTND, soit +17,0 %.

– L’accroissement des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de +1 843 KTND, soit +31.6 %, par rapport à celles réalisées durant l’exercice 2017.

– L’évolution des ventes à l’export de +15 %, soit +1 563 KTND.

Cette augmentation provient de l’évolution des ventes sur les marchés Irakien, Togolais et Congolais.

Les investissements entrepris en 2018, ont atteint au terme de l’exercice la somme de 2 192 KTND, soit une évolution par rapport à leur niveau de 2017 de +379 KTND. Le détail des investissements réalisés en 2018, se présente comme suit :

– Investissements corporels et incorporels ayant pour objectif le renforcement et la modernisation des moyens de production et l’enrichissement de la gamme des

produits, ont atteint la somme de 1 842 KTND.

– Souscription à l’augmentation du capital de la filiale la société CONTACT, pour un montant de 250 KTND.

– Souscription à l’augmentation du capital de la filiale la société INNOV-ALLIANCETECHNOLOGY « I@T » pour un montant de 100 KTND.

L’endettement bancaire de la SIAME, a enregistré au 31 Décembre 2018, une augmentation de +4 745 KTND, soit + 41,8%, par rapport à son niveau au 31 Décembre 2017.

L’évolution de l’endettement de la SIAME s’explique par :

– Le financement des investissements entrepris durant l’exercice 2018 et qui s’élèvent à 2 192 KTND.

– L’évolution de la valeur des stocks qui ont atteint au terme de l’année 2018, la valeur de 18 699(*) KTND, contre 15 607(*) KTND en 2017, soit +3 092 KTND ou +19,8%.

L’augmentation de la valeur des stocks s’explique par :

– L’approvisionnement en matières premières et composants nécessaires pour l’exécution des marchés signés avec la STEG et les affaires en cours à l’Export, pour se prémunir contre le glissement du Dinar. Sachant que les prix de soumission dans les marchés de la STEG sont fermes et non révisables.

– L’évolution des prix de l’ensemble des intrants locaux et importés, suite à la dépréciation du Dinar.

– L’évolution de l’encours Clients +2 112 KTND et ce comme conséquence directe de l’évolution des ventes.

– Et le paiement anticipé d’une partie des dettes fournisseurs, libellées en devise, pour limiter autant que faire se peut, les pertes de change suite à la forte dépréciation du Dinar Tunisien. D’ailleurs, l’encours fournisseurs au terme de l’exercice 2018, malgré l’évolution du volume des achats et des stocks, a baissé de 721 KTND pour passer de 10 070 KTND au 31/12/2017 à 9 349 KTND au 31/12/2018.