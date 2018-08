A l’occasion de la visite en Tunisie de Saïd Boukhelifa, président du SNAV (Syndicat national des agences de voyage algériennes), à la tête d’une délégation d’agents de voyage et journalistes algériens par les fédérations professionnelles du tourisme tunisien, la FTAV (Fédération tunisienne des agences de voyage) et la FTH (Fédération tunisienne de l’hôtellerie), une conférence de presse s’est tenue vendredi 11 août à Tunis entre toutes les parties, clôturant ainsi 2 journées de tournées marathoniennes entre Yasmine Hammamet, Sousse et Tunis.

Au programme, visites d’hôtels et appart-hôtels, et rencontres avec des touristes algériens en vacances en ce moment dans ces stations balnéaires tunisiennes.

Face aux rumeurs publiées par certains médias et réseaux sociaux en Algérie, les présidents des fédérations professionnelles du tourisme en Tunisie ont tenu à réaffirmer l’importance des arrivées touristiques algériennes en Tunisie et à démentir les fausses informations propagées.

Ainsi, Jabeur Ben Attouch, président de la FTAV, et Khaled Fakhfakh, président de la FTH, ont souligné les liens solides en expansion unissant les professionnels du tourisme des deux pays, liens que ne peuvent altérer deux incidents isolés et rapidement résolus.

De son côté, Saïd Boukhelifa a déclaré qu’il s’agissait d’une «tempête dans un verre d’eau» et que des sanctions allaient être prises contre ces opérateurs algériens ayant envoyé des familles sans confirmation de la part de l’hôtel. Il ne s’agit pas d’agents de voyage mais de bureaux d’affaires manquant de professionnalisme. Il a affirmé par ailleurs être convaincu que la Tunisie restera la «destination phare» de ses compatriotes pour les vingt prochaines années.

Rendez-vous a été donné à l’automne prochain pour faire le bilan de la saison et préparer dès à présent au mieux la saison 2019.

Il est à souligner que la délégation algérienne du SNAV a été reçue au cours de son séjour en Tunisie par la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi Rekik, qui a confirmé aux invités algériens que les arrivées de touristes algériens depuis le début de l’année dans notre pays avaient atteint un nouveau record avec une croissance de 14%.

d’après communiqué