Les plages de Gabès attirent de plus en plus de vacanciers grâce au travail de l’APAL

Le directeur régional de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) à Gabès, Lotfi Msadki, n’est pas peu fier de l’affluence des vacanciers vers les plages de Gabès cette saison estivale. Pour lui, c’est une affluence exceptionnelle, en ce sens que les vacanciers viennent non seulement de la région mais aussi des régions avoisinantes et de l’Algérie et de la Libye.

Msadki explique également que l’APAL a procédé au de dix plages de la région à raison de 3 interventions par mois; sachant que le gouvernorat de Gabès compte 12 plages qui s’étendent sur 80 km à partir d’El Hicha de la délégation de Matouia et se prolongent jusqu’à Zarat de la délégation de Mareth.

Au cours de cette saison estivale, l’Agence a attribué 60 permis d’occupation temporaire des plages contre 42 pendant la saison 2017. “Il s’agit de permettre aux estivants de bénéficier d’une palette de services sur les plages et de profiter pleinement de la mer”, a-t-il indiqué.

Cependant, il estime que l’effort de nettoyage des plages doit être renforcé, dans la mesure où la plupart des municipalités côtières de Gabès ont de faibles moyens qui ne leur permettent pas de répondre à la grande affluence sur les plages.