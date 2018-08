Les travaux du projet de dédoublement de la route régionale numéro 27 au niveau du tronçon reliant Nabeul-Korba ont commencé vendredi 10 août, en présence du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui.

Le coût dudit projet est estimé à 50 millions de dinars (MDT), financé par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Ce projet s’étendra par la suite à la ville de Kélibia avec deux tronçons -le premier reliera Korba à Menzel Temime, le second Menzel Temime à Kélibia, outre la réalisation d’une déviation de la ville de Korba pour une enveloppe de 150 MDT.

Le dédoublement du tronçon reliant Nabeul et Korba permettra d’alléger la circulation et garantir la sécurité et la fluidité de la circulation au niveau de cette route surnommé “la route de la mort” en raison du nombre des accidents mortels qui y sont enregistrés chaque année.

A noter que pas moins de 35 mille véhicules traversent cette route quotidiennement.

Le projet porte également sur la réalisation de 3 ponts sur les oueds El Kbir, Daroufa et Abids, outre la réalisation des travaux d’évacuation des eaux des pluies sur une longueur de 3 km, la réalisation de 28 ouvrages hydrauliques d’évacuation des eaux de pluies, la réhabilitation de 15 carrefours giratoires ainsi que la mise en place d’un réseau d’éclairage public sur 15 km et des signalisations horizontales et verticales et le transfert des réseaux publics sur la route.

La réalisation de la deuxième phase de ce projet, portant sur le tronçon Korba/Menzel Temime démarrera avant la fin de cette année, a indiqué Arfaoui, faisant savoir que 60% des opérations d’assainissement foncier relatif à ce projet ont été accomplis et que son département veillera à poursuivra ses efforts dans ce domaine afin d’éviter le retard dans la réalisation de cette route.