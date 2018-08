Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, s’est entretenu, mardi 7 août, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Daniel Rubinstein, sur le renforcement de la coopération tuniso-américaine dans le domaine militaire.

Zbidi a salué, à cette occasion, l’importance du soutien des Etats-Unis à la Tunisie en matière de sécurisation des frontières et à travers la contribution à la mise en place d’un système de surveillance électronique au niveau des frontières sud-est et ouest de la Tunisie, indique un communiqué du département de la Défense.

Il s’est aussi félicité du haut niveau des travaux de la 32e session et réunions de la Commission militaire mixte tuniso-américaine qui se sont déroulées en mai dernier à Tunis.

Pour sa part, le diplomate américain a assuré du soutien des Etats-Unis à la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme, et particulièrement à l’institution militaire dans le domaine de la sécurisation des frontières, et en matière de formation, d’exercices militaires, d’assistance technique et de fourniture d’équipements adaptés aux menaces non conventionnelles.