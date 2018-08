La Bourse de Tunis a débuté la séance du lundi 6 août sur une note positive. Le Tunindex a progressé de 0,38%, enregistrant 8.411.10 points dans un volume total de 0,349 MDT.

Dans le vert, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING grimpe de 2,70% à 0,38 D, suivi par GIF FILTER et ATTIJARI BANK qui gagnent respectivement 2,29% et 1,85% à 1,34 D et 55 D.

En revanche, SERVICOM recule de 3,96% à 1,94 D, tout comme ESSKOUNA et SOPAT qui baissent respectivement de 3,65% et 2,84% à 2,90 D et 2,05 D.