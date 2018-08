Le tourisme urbain et son potentiel au service de villes plus durables et plus inclusives sont l’axe principal du septième Sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain qui se tiendra à Séoul (République de Corée du Sud) du 16 au 19 septembre 2018. Le Sommet doit permettre d’énoncer une vision de l’avenir à l’horizon 2030 pour ce segment touristique en forte expansion.

Ce sommet est le premier du genre en Asie du Nord-est. Grâce à l’échange d’idées novatrices et de données d’expérience, il vise à encourager l’adoption de nouvelles approches stratégiques face au défi représenté par l’essor du secteur du tourisme et son impact sur les destinations urbaines.

Les sujets traités seront notamment les approches innovantes de la compétitivité des destinations urbaines, l’impact de la technologie sur le tourisme urbain, le renouveau des villes ou encore l’action en faveur d’un développement urbain plus inclusif.

La BBC partenaire du Sommet

L’OMT souligne être fière de compter sur l’appui de la BBC au Sommet. Le présentateur vedette de l’émission de voyages ‘The Travel Show’, Rajan Datar, sera le modérateur de la «Table ronde de haut niveau : le tourisme urbain en 2030» qui réunira des ministres et des maires du monde entier.

L’édition de cette année sera marquée par la présence de B. Joseph Pine II, auteur du best-seller ‘The Experience Economy’. Il fut le premier à utiliser le concept d’économie de l’expérience pour décrire les changements majeurs survenus dans les motivations qui poussent les gens à entreprendre de nombreuses activités économiques, dont les voyages.

Parmi les autres orateurs programmés figurent des maires et des représentants d’administrations du tourisme de destinations telles qu’Amsterdam, Barcelone, Le Cap, Osaka, Saint-Sébastien, Singapour et Séoul ; d’entreprises comme MasterCard, Google et Amadeus ; et la Banque mondiale.

Le segment en plein essor du tourisme jeune sera également abordé lors de la manifestation parallèle organisée le 18 septembre, le «Sommet mondial de l’OMT pour les jeunes sur le tourisme urbain».

Séoul en toile de fond

Séoul est une destination de tourisme urbain de rang mondial. Ses sites touristiques comprennent aussi bien des hauts lieux du patrimoine, comme des palais et des marchés traditionnels, que des ouvrages architecturaux et des musées ultramodernes. De récents projets de réaménagement urbain ont permis la transformation d’un réservoir de pétrole en parc culturel et l’on observe un intérêt accru des touristes pour les installations ayant accueilli, en 2018, les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang et le sommet intercoréen.

Séoul, en tant que destination hôte, présentera son initiative de tourisme équitable et inclusif au programme de la conférence, en faisant valoir l’importance de villes inclusives pour tous.

Le Sommet est coorganisé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le gouvernement de la métropole de Séoul, avec l’appui du ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Organisation du tourisme de la Corée et l’Organisation du tourisme de Séoul.

Communiqué OMT