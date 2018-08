S’adressant mardi 31 juillet aux chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a jugé indispensable de renforcer le capital confiance dont jouit la Tunisie auprès de ses partenaires, de préserver l’indépendance de sa décision et de tenir des positions à la fois claires et précises au sujet des questions régionales et internationales.

Promotion de l’investissement vers la Tunisie

A la clôture de la conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, le chef de l’Etat a mis l’accent sur le rôle de la diplomatie dans la promotion de la Tunisie en tant que destination de choix pour l’investissement et le tourisme et en tant que partenaire doté de tous les atouts de réussite et qui mérite tout l’appui nécessaire pour gagner les enjeux de développement et arriver à bout du terrorisme.

Sommets arabe et Francophonie

Il a dans le même contexte appelé les chefs de missions diplomatiques à s’investir davantage dans la diplomatie économique et à se préparer aux mieux aux prochaines échéances prévues en Tunisie dont en particulier le Sommet arabe (2019), le Sommet de la francophonie (2020) et l’adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent durant la période 2020-2021.

La conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques a abouti à la formation d’une série de commissions qui auront pour mission la préparation de ces prochaines échéances, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, qui était présent à la clôture de cette conférence.

Selon lui, cette conférence a permis de mettre l’accent sur le rôle majeur de la diplomatique économique dans la mobilisation des ressources, la multiplication des opportunités d’investissement et la création de postes d’emploi.

“Le renforcement de la présence de la Tunisie dans son environnement africain et dans les groupements économiques régionaux était également parmi les recommandations issues de cette conférence”, a-t-il ajouté.

A rappeler que la 36e Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires s’est déroulée du 23 au 30 juillet sur le thème “La diplomatie, une action soutenue pour faire réussir les prochaines échéances : Sommet arabe et Sommet de la francophonie et l’adhésion de la Tunisie au conseil de sécurité de l’ONU”.