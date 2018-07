Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a indiqué lundi 30 juillet à Monastir que 37 décrets complétant le Code des collectivités locales seront publiés cette année et l’année prochaine.

La plupart des décrets d’application du Code seront publiés d’ici la fin 2018, alors que les décrets relatifs aux élections locales seront publiés en 2019, a indiqué le ministre au cours de la conférence interrégionale des présidents des municipalités et de leurs premiers adjoints dans les gouvernorats du centre organisé à Monastir.

Mouakhar a ajouté que l’élaboration des décrets urgents a d’ores et déjà démarré. Il s’agit notamment du règlement intérieur des municipalités adressé par le ministère à la présidence du gouvernement, au Tribunal administratif et au reste des départements ministériels concernés tel que celui des Finances.

Parmi les décrets urgents, Mouakhar cite ceux relatifs à la rémunération des maires exerçant leur mandat à temps plein et d’autres portant sur la publication des décisions municipales et de coordination.

Sur un autre plan, le ministre a évoqué un programme de coopération avec la Banque mondiale qui sera soumis au Parlement et qui vise à doter les municipalités de personnel qualifié dont 80% sont pris en charge par l’Etat et 20% par les municipalités.

Le ministre invite, d’autre part, les maires et leurs premiers adjoints à maîtriser la gestion des municipalités, à définir les priorités et à établir un plan d’action global de manière leur permettant de réussir leur mandat et promouvoir l’action municipale notamment dans les 86 nouvelles municipalités.

Toutes les municipalités pourront disposer des fonds qui n’ont pas été dépensés et qui ont été accordés au titre de la deuxième tranche du budget municipal à hauteur de 500 millions de dinars, indique le ministre.