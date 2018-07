Cette entreprise chinoise se rappellera longtemps de la Coupe du monde 2018. Elle risque de perdre plus de 10 millions d’euros. La faute à la France.

En effet, Vatti, entreprise chinoise d’électroménager –sponsor des Bleus-, s’était engagée avant le Mondial à rembourser ses clients qui auraient acheté une «formule du champion» (composée de divers articles de cuisine) en cas de victoire de la France, rapporte le site L’Equipe.

Comme on le sait, la France est championne du monde de football. Et Vatti tient son engagement. Au jour d’aujourd’hui, celle-ci aurait déjà reversé plus de 7,7 millions d’euros à des clients. L’ardoise pour l’entreprise devrait dépasser les 10 millions d’euros.

Mais Wang Zhaozhao, un responsable de l’entreprise cité par l’AFP, minimise «les conséquences» de ce pari sur les finances de Vatti. «Le montant à payer pourrait être très important, mais il était prévu dans notre budget annuel, a-t-il souligné.

C’est possible, mais à condition que Vatti associe son nom à ce sacre tricolore, étant donné qu’elle est son sponsor !